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بعد حذف البيان.. مسحة صلاح الثانية إيجابية

محمد صلاح
محمد صلاح

بعد حذف البيان.. مسحة صلاح الثانية إيجابية

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، حذف البيان دون توضيح للأسباب.

كما كشف بعد ساعات من مسح البيان، أن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول، جاءت إيجابية لفيروس كورونا ما يعني غيابه عن لقاء توغو في تصفيات أمم إفريقيا المفترض حدوثه، السبت.

وكان الاتحاد قد قال في بيان الجمعة، إن المسحة الطبية التي أجريت للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أثبتت إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح بكوفيد 19 بعدما جاءت مسحته إيجابية.

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كما أضاف "لا يعاني اللاعب من أي أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".

وأضاف بيان الاتحاد "سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

صورة لمحمد صلاح واللاعب تريزيجيه خلال حفل زفاف شقيق صلاح
صورة لمحمد صلاح واللاعب تريزيجيه خلال حفل زفاف شقيق صلاح

إصابة 3 لاعبين

كما أوضح الاتحاد المصري في بيان آخر أن معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في المباراة من عدمها.

هذا وشارك النجم المصري قبل أيام في حفل زفاف شقيقه نصر صلاح عقب وصوله بساعات قليلة للانضمام لصفوف المنتخب المصري الذي يستعد لملاقاة توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة غدا السبت.

.كما شارك في الحفل النجم المصري محمود تريزيغيه المحترف بصفوف فريق استون فيلا الإنجليزي

فرق ترصد إلى مسقط رأس صلاح

من جانب آخر أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المديرية ستدفع غدا السبت بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب المصري لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته.

وذكر أنه سيتم فحص أسرة اللاعب وأقاربه وأهالي القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من يظهر عليهم أي أعراض.

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