باباجان: 30 إلى 40 ألف إصابة كورونا يومياً في تركيا

أكد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، أن "تركيا هي الخامسة عالمياً في عدد الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد".

وقال باباجان، في كلمة له الأحد، في ولاية بينغول: "وفقاً لما نراه، فإن عدد الإصابات على الأقل بين 30 ألفا إلى 40 ألف حالة إصابة يومية".

وأضاف: "يخفون عدد الإصابات بالفيروس، لا يسمحون للناس بإجراء اختبار بسهولة خوفًا من ازدياد عدد الإصابات، مع الأسف أداروا فترة الوباء بطريقة سيئة، عندما ننظر إلى عدد الإصابات بالفيروس كل يوم في تركيا نراها بين الخمس دول الأكثر إصابة في العالم".

وتابع باباجان: "مع الأسف بسبب قمع الإعلام في بلدنا، فالحقيقة لا تظهر بشكل واضح على الإعلام، ولكن الحقيقة هي أن مواطنينا يعانون لإيجاد مكان في العناية المركزة، ويموتون بسبب ذلك، دولة كبيرة لا تتخذ تدابير ضد الوباء غير عبارة: ارتدوا القناع، هذا شيء غير مقبول، يجب أن تفعل كل ما هو واجب بخصوص هذا الأمر وباستشارة المختصين".

واختتم كلامه بالقول "عندما قال اتحاد الأطباء الأتراك إن الأعداد التي تنشرها وزارة الصحة غير صحيح، وأننا نعمل في المشافي ونرى الأرقام أكبر من ذلك بكثير، اتهموا الاتحاد بالخيانة، لديهم تهمة الخيانة جاهزة لكل من يقول الحقيقة".