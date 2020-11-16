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جونسون يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

بوريس جونسون متحدثا عن معارضي اللقاحات(24 يوليو- فرويترز)
جونسون
فيروس كورونا

جونسون يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

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العربية.نت، وكالات

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وقال متحدث باسم جونسون: "سيواصل العمل من داونينغ ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا".

وأضاف "رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19". وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.

وسجلت بريطانيا 24962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضا من 26860 السبت.

وانخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462، مما رفع المجموع التراكمي إلى 51934.

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