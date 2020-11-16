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السعودية.. إصابة301 بكورونا وشفاء 364 ووفاة 19

كورونا اقتصاد السعودية
من السعودية - أرشيفية
فيروس كورونا

السعودية.. إصابة301 بكورونا وشفاء 364 ووفاة 19

اعتبرت وزارة الصحة السعودية أن وضع إصابات كورونا في المملكة يشهد حالة استقرار. أما عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا فارتفع بـ 7.3% خلال أسبوعين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة في السعودية عن تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 364 ووفاة 19.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة و357 حالة شفاء.

وتراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة في السعودية أمس إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر. واعتبرت وزارة الصحة السعودية أن وضع إصابات كورونا في المملكة يشهد حالة استقرار. أما عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا فارتفع بـ 7.3% خلال أسبوعين.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية 8.8 مليون فحص. وأكدت الوزارة أن "95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم (في غضون 24 ساعة)، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم".

وتحدثت وزارة الصحة عن "ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية"، مشيرةً إلى أن "جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة".

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