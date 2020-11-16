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بايدن وترمب يرحبان بلقاح "موديرنا".. وفاوتشي يتوقع المزيد

(FILES) In this file photo taken on August 5, 2020, in this image courtesy of the Henry Ford Health System, volunteers are given the Moderna mRNA-1273 Coronavirus Efficacy (COVE), in Detroit, Michigan. US biotech firm Moderna on November 16, 2020 announced its experimental vaccine against Covid-19 was 94.5 percent effective, marking a second major breakthrough in the vaccine hunt.
متطوعة تتلقى جرعة من لقح موديرنا في ميشيغان
لقاح كورونا

بايدن وترمب يرحبان بلقاح "موديرنا".. وفاوتشي يتوقع المزيد

الدكتور فاوتشي يتوقع نتائج إيجابية أيضاً للقاحات أخرى تعتمد تقنية مختلفة عن "فايزر" و"موديرنا"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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تتولى ردود الأفعال المرحبة بإعلان شركة "موديرنا" الأميركية اليوم الاثنين أن الاختبارات على لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت فعالية تصل إلى نسبة 94.5%.

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "الأنباء عن لقاح ثان لكورونا سبب إضافي للشعور بالأمل"، لكنه حذّر قائلاً: "ما زلنا على بعد أشهر من اللقاح وعلى الأميركيين الالتزام بالتباعد والكمامة".

من جهته، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على "تويتر" إن "الإعلان عن لقاح ثان اليوم هو اكتشاف عظيم سيقضي على الطاعون الصيني"، في إشارة لفيروس كورونا.

بدوره، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن الأخبار الواردة من شركة "موديرنا" بأن لقاحها فعّال بنسبة 94.5% هو "أمر مثير للإعجاب حقاً".

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في حديث مع شبكة "إن. بي. سي" اليوم الاثنين إن نتائج "موديرنا"، إلى جانب نتائج مماثلة من شركة "فايزر" الأسبوع الماضي للقاح الخاص بها، "شيء ينبئ بتأثير على هذا التفشي".

متطوع يتلقى جرعة من لقاح "موديرنا" في ميشيغان
متطوع يتلقى جرعة من لقاح "موديرنا" في ميشيغان
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وأضاف فاوتشي: "لدينا الآن لقاحان فعالان حقاً، لذا أعتقد أن هذه خطوة قوية حقاً إلى الأمام حيث نريد أن نكون على وشك السيطرة على هذا التفشي".

وعند سؤاله عن الجدول الزمني لتطعيم الناس، توقع فاوتشي أنه بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ستكون هناك جرعات متاحة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر فاوتشي كذلك أن لقاحي "موديرنا" و"فايزر" لهما طرق تطوير مختلفة عن اللقاحات الأخرى التي هي الآن قيد الإعداد. وأوضح أن برامج اللقاحات الأخرى تستخدم "بروتين السنبلة" لفيروس كورونا الذي تم بحثه بشكل مكثف للغاية، ما يمنحه الأمل في أن يكون هناك أكثر من لقاحين فعالين أيضاً.

متطوع يتلقى جرعة من لقاح "فايزر" و"بيونتك" في بالتيمور بالولايات المتحدة
متطوع يتلقى جرعة من لقاح "فايزر" و"بيونتك" في بالتيمور بالولايات المتحدة
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