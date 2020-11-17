بسبب مخاوف بشأن نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد كانت انتشرت بين الحيوانات خلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء، أن ثمة أغلبية برلمانية الآن وراء قرار إعدام 15 مليونا من حيوان المنك في البلاد.



ورغم عدم امتلاكها الحق في الأمر بقتل الحيوانات السليمة، أعلنت الحكومة عن إعدام الحيوانات واضطرت بعدها إلى التدافع لبناء توافق سياسي.

السلطات تتحرك

وأبرمت حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية المكونة من حزب واحد اتفاقا في وقت متأخر من يوم الاثنين مع أربعة أحزاب يسارية وأحزاب وسط لدعم اقتراح قانون يسمح بإعدام جميع حيوانات المنك، بما في ذلك تلك الموجودة خارج شمال الدنمارك، حيث تم اكتشاف إصابات، كما يحظر اقتراح القانون أيضاً تكثير المنك حتى نهاية عام 2021.

بدوره، كشف وزير الزراعة موجينز جنسن في البرلمان، أن هناك الآن اتفاقا سيهتم بذلك، واعتذر لمربي المنك الدنماركيين لأنه لم يتم توضيح أنه لا يوجد أساس قانوني، بحسب تعبيره.

لا دليل.. لكنها تنتقل

ويمكن أن تنتقل النسخة المعدلة من فيروس كورونا الموجود بين المنك إلى البشر، على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على أنها أكثر خطورة أو مقاومة للقاحات، حيث أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر، أن 11 شخصاً أصيبوا بالمرض.

يشار إلى أن هناك 1139 مزرعة منك في الدنمارك، يعمل بها نحو 6 آلاف شخص، ويمثلون 40% من إنتاج فرو المنك العالمي، وهم أكبر مصدر في العالم، وتذهب معظم الصادرات إلى الصين وهونغ كونغ.

وبدأت الحكومة الشهر الماضي، في قتل حيوانات المنك المستزرعة في شمال البلاد، وأعلنت لاحقاً أنه يجب إعدام جميع حيوانات المنك هناك، على الرغم من أنها لا تمتلك الأساس القانوني لذلك.