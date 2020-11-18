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افحص نفسك من بيتك..أميركا تسمح بأول اختبار ذاتي لكورونا

كورونا تعبيرية
كورونا تعبيرية

افحص نفسك من بيتك..أميركا تسمح بأول اختبار ذاتي لكورونا

فحص جزيئي سريع يستخدم لمرة واحدة للكشف عن الفيروس المستجد المسبب لمرض كوفيد-19

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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في خبر مريح للملايين في الولايات المتحدة، التي شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابة بفيروس كورنا، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، أنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

والفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن الفيروس المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

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نتائج غير دقيقة

يشار إلى أن بعض التقارير المحلية كانت حذرت من نتائج غير دقيقة للاختبارات السريعة، ولعل أحدث مثال ما جرى مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك الأسبوع الماضي. فقد أعلن عبر تغريدة على حسابه أنه أجرى 4 اختبارات سريعة لفحص إصابته بكورونا إلا أن نتائجها جاءت متضاربة بشكل غريب.

وكانت شركة Becton Dickinson وهي إحدى الشركات الرئيسية الموزعة لاختبارات كورونا السريعة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تحقق في التقارير الواردة من دور رعاية للمسنين في أميركا تفيد بأن معدات الاختبار السريع للفيروس أعطت نتائج خاطئة.

كما أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر المختبرات السريرية ومقدمي الرعاية الصحية في البلاد من أن الاختبارات السريعة قد تعطي نتائج خاطئة أو غير دقيقة.

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