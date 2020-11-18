  • مباشر
اللغة

جرعة أمل ثانية.. أيام قد تفصل لقاح فايزر عن الناس!

جرعة أمل ثانية.. أيام قد تفصل لقاح فايزر عن الناس!

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أيام قليلة تفصل على ما يبدو لقاح فايزر الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه بشكل كبير، عن الملايين الذين ينتظرونه. فقد أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان مشترك، الأربعاء، أنهما سيطلبان ترخيصا من الوكالة الأميركية للأغذية والدواء، لتسويق اللقاح "في غضون أيام قليلة".

لا شيء غريب على كورونا.. غسول الفم قد يعد بالفرج! صحة لا شيء غريب على كورونا.. غسول الفم قد يعد بالفرج!

كما أكدت أن لقاحهما المشترك للوقاية من كوفيد-19، فعال بنسبة 95% بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية "تزيد عن 90%".

ففي تفاصيل التجارب التي أجرتها الشركتان، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19، في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

يذكر أن الشركتين أعلنتا مطلع الأسبوع الماضي أن اللقاح أثبت فعاليته "فعّال بنسبة 90%"، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

كما أوضحتا أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.

عقبة الحرارة!

لكن عقبات طرحت سابقاً، حول مسألة توزيعه، تتعلق بضرورة حفظ هذا اللقاح بدرجات حرارة منخفضة جداً. فقد كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على سبيل المثال قبل أيام، أن مشكلة مهمة جدا تعترض طريق نقل لقاح شركتي فايزر/بيونتيك من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه، فاللقاح يجب أن يظل محفوظاً في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى، أكثر من أربع مرات خلال هذه الرحلة.

وتمثل هذه المسألة تحدياً كبيراً بالنسبة للعديد من البلدان، نظراً إلى أن غالبية اللقاحات المعروفة لا تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة، وبالتالي لا تتضمن معظم المستشفيات بنية تحتية تمكنها من التعامل مع هذا اللقاح الجديد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
"اغتصبها 9 مرات".. حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه
نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة
خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب
المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد