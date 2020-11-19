غيب الموت الفنان المصري، فايق عزب، عن عمر يناهز الـ 77 صباح الخميس، وذلك بعد أن ظل في المستشفى لأكثر من شهر، إثر إصابته بفيروس "مارسا" ومعاناته مع فيروس كورونا المستجد.

ودخل الفنان الراحل إلى المستشفى إثر حاجته إلى إجراء جراحة، بسبب سقوطه في المنزل، ولكنه أصيب بالتهاب رئوي بكتيري وهو مرض "مارسا"، قبل أن تتدهور حالته وتثبت إيجابيته لفيروس كورونا المستجد، وظل في المستشفى حتى وافته المنية.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر، على أن يدفن في مقابر العائلة بمحافظة الإسماعيلية، وهو ما أعلنه خالد فايق نجل الفنان الراحل.

فايق عزب قدم على مدار تاريخه أكثر من 250 عملا فنيا، جاء آخرها في العام الماضي حينما شارك في مسلسل "الضاهر" و "ولد الغلابة"، وهو خريج كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

وحصل على جائزة أحسن ممثل بالجامعة، ومن بعدها انطلق مشواره الفني، حيث شارك طيلة حياته في العديد من الأدوار الثانوية التي أجاد تقديمها.