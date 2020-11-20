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عبد الله الربيعة: السعودية دعمت ماليا أبحاث تطوير لقاحات كورونا

عبد الله الربيعة
الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
لقاح كورونا

عبد الله الربيعة: السعودية دعمت ماليا أبحاث تطوير لقاحات كورونا

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دبي - العربية.نت

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قال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، إن " النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير". وأضاف أن المملكة "ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا، قائلا: "السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا".

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وتابع الربيعة إن: "المملكة قدمت دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا"، وهناك أمل "في بدء عمليات توزيع لقاح كورونا قبل أعياد الميلاد".

واشار الى أن "العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية". وقال: "ننسق كافة أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة".

وفيما لفت المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الى أن "ميليشيات الحوثي نهبت مساعدات إغاثة وباعتها في السوق السوداء"، قال "لم نتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة هذه الميليشيات".

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