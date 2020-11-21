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رعب بمصنع أميركي.. إجبار مصابين على العمل ورهان حول الحالات

FILE PHOTO: A Tyson Foods pork processing plant, temporarily closed due to an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), is seen in Waterloo, Iowa, U.S. April 29, 2020. REUTERS/Brenna Norman/File Photo
مصنع "تايسون فودز" لمعالجة اللحوم في ولاية ايوا
فيروس كورونا

رعب بمصنع أميركي.. إجبار مصابين على العمل ورهان حول الحالات

طلبت إدارة مصنع "تايسون فودز" لمعالجة اللحوم من عامل تقيأ على خط الإنتاج مواصلة العمل

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واشنطن – فرانس برس

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تم توقيف مسؤولين في مصنع لمعالجة اللحوم في الولايات المتحدة عن العمل بعد اتهامهم بوضع رهانات في إبريل الماضي على عدد موظفيهم الذين ستكون نتيجة اختبارهم بكوفيد-19 إيجابية.

فقد أصيب أكثر من ألف موظف بالفيروس في مصنع "تايسون فودز" لمعالجة اللحوم في ولاية ايوا. وقدم نجل أحدهم، إيسيدرو فرنانديز الذي توفي بالوباء في أبريل، شكوى ضد المصنع.

عامل في مصنع "تايسون فودز" في ايوا يضع قطعتي قماش على وجهه للوقاية من كورونا قبل دخوله للعمل
عامل في مصنع "تايسون فودز" في ايوا يضع قطعتي قماش على وجهه للوقاية من كورونا قبل دخوله للعمل

وتُتهم الشركة بإجبار العمال المرضى على الذهاب إلى المصنع من خلال نظام مكافآت مبررةً ذلك بأن الموظفين يتحملون هذه "المسؤولية" حتى "لا يموت الأميركيون جوعاً".

وطلبت الإدارة من "عامل على الأقل تقيأ على خط الإنتاج" مواصلة العمل، وفق ما ورد في الشكوى.

مصنع "تايسون فودز" لمعالجة اللحوم في ولاية ايوا
مصنع "تايسون فودز" لمعالجة اللحوم في ولاية ايوا
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في الوقت نفسه، تفيد الشكوى بأن أحد المسؤولين في المصنع "نظم رهاناً بين المسؤولين في محاولة لتخمين عدد الموظفين الذين ستكون نتيجة اختبارهم بكوفيد-19 إيجابية".

وأعلنت شركة "تايسون فودز" أنها أوقفت المسؤولين عن ذلك عن العمل وبدأت تحقيقاً داخلياً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دين بانكس في بيان "نحن مستاؤون جداً من الاتهامات التي تطال جزءاً من إدارة مصنعنا".

من جهتها، وصفت السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الوضع الجمعة بأنه "مروع"، مضيفةً أن "المسؤولين يراهنون على العمّال كما يحصل في مصارعة الديوك".

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