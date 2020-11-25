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فيروس كورونا يتحوّر كثيراً.. لكن سرعة انتشاره لا تزداد

French engineer-virologist Thomas Mollet looks at 24 well plates adherent cells monolayer infected with a Sars-CoV-2 virus at the Biosafety level 3 laboratory (BSL3) of the Valneva SE Group headquarters in Saint-Herblain, near Nantes, western France, on July 30, 2020. Could the Covid-19 vaccine be found by a biotechnology company in western France, far from major global research centers? The hypothesis is more than plausible for the British government, which has just signed an important agreement with it.
دراسة خلايا مصابة بكورونا في أحد مختبرات فرنسا (أرشيفية)
فيروس كورونا

فيروس كورونا يتحوّر كثيراً.. لكن سرعة انتشاره لا تزداد

توصل الباحثون إلى نحو 12700 حالة تحور في فيروس كورونا لكن أياً من حالات التحور هذه لا تجعل كوفيد-19 ينتشر بسرعة أكبر

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لندن – رويترز

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قال علماء، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يتحور لدى انتشاره حول العالم، لكن أيا من حالات التحور الموثقة حالياً لا تجعله قادراً على الانتشار بسرعة أكبر.

وفي دراسة اعتمدت على بيانات عالمية لخرائط جينية (الجينوم) للفيروس من 46723 مصاباً بكوفيد-19 في 99 دولة، توصل الباحثون إلى نحو 12700 حالة تحور في فيروس كورونا.

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وقالت لوسي فان دورب الأستاذة في معهد الجينات في كلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة: "خلصنا، لحسن الحظ، إلى أن أياً من حالات التحور هذه لا تجعل كوفيد-19 ينتشر بسرعة أكبر".

لكنها أضافت: "نحتاج لأن نظل حذرين ونواصل مراقبة الطفرات الجديدة خاصة مع بدء طرح اللقاحات".

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ومعروف عن الفيروسات أنها تشهد طفرات وتغيرات جينية باستمرار وبعضها، مثل فيروسات الإنفلونزا، يتغير بوتيرة أسرع من الأخرى.

وأغلب تلك الطفرات لا تأثير لها، لكن بعضها قد يكون مفيداً للفيروس أو ضارا له، مثلماً يمكن للبعض منها تقليل فاعلية اللقاحات.

ولما كانت الفيروسات تتحور على هذا النحو، فلا بد أن تتطور اللقاحات وفقاً لذلك لضمان تحقيق الهدف المرجو منها.

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وقال فرانسوا بالو، وهو أستاذ في الجامعة ذاتها شارك أيضاً في الدراسة، إن النتائج التي جرى التوصل إليها حتى الآن لا تحمل تهديداً لفاعلية لقاحات كوفيد-19 قيد التطوير.

لكن بالو حذر من أن استخدام اللقاحات المرتقب قد يضع ضغوطاً انتقائية أخرى على الفيروس ليتحور في محاولة لتفادي نظام المناعة البشري.

ونُشرت النتائج الأولية للدراسة في مايو الماضي، ثم خضعت لمراجعة علماء آخرين قبل أن تنشر اليوم الأربعاء كاملة في دورية "نيتشر كوميونيكشن" العلمية.

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