قالت أبرز مسؤولة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن أول مواطني الكتلة السبعة والعشرين يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد، لكنها حذرت من أن على الدول الأعضاء أن تعد على وجه السرعة السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "ثمة ضوءا أخيرًا في نهاية النفق"، وتوجهت للمشرعين في الاتحاد الأوروبي بالقول إن "أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر."

ولدى المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتفاقيات مع ستة موردي لقاحات محتملين وتعمل على عقد سابع. تسمح الصفقات لها بشراء أكثر من 800 مليون جرعة، أي أكثر من سكان الكتلة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 460 مليون شخص.

وأعلنت بروكسل، الثلاثاء، أنها ستوقع عقدًا لما يصل إلى 160 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي طورته شركة موديرنا، والذي تقول الشركة إنه يبدو فعالاً بنسبة 94.5٪، وفقًا لبياناتها الأولية.

لكن فون دير لاين قالت إنه على الرغم من أهمية اللقاحات، "ما يهم هو التطعيمات، ويجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن، نتحدث عن سلاسل التبريد، نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم، نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت." وحذرت من أن هذا يجب أن يكون جاهزا.

ومع ذلك، حثت فون دير لاين المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام القيود، حتى في الوقت الذي تضر فيه الإجراءات بالشركات، وتزيد من الإضرار بالاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا وتضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.

وقالت "مع ما يقرب من 3000 حالة وفاة يوميًا، كان كوفيد-19 السبب الأول للوفاة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي." وأضافت: "إن المستشفيات ما زالت تحت الضغط وفي بعض المناطق مكتظة بوحدات العناية المركزة".

وحذرت من أنه "يجب أن نتعلم من الصيف وألا نكرر نفس الأخطاء."، وقالت فون دير لاين "إن الاسترخاء المفرط يمثل مخاطرة لموجة ثالثة بعد عيد الميلاد "، مضيفة أن "عيد الميلاد هذا سيكون مختلفًا، ونعم، سيكون أكثر هدوءا."