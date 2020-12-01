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لليوم التاسع.. وفيات كورونا في تركيا تسجل رقماً قياسياً

كورونا تركيا
كورونا تركيا

لليوم التاسع.. وفيات كورونا في تركيا تسجل رقماً قياسياً

أردوغان أعلن أمس الاثنين عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقا كاملا في عطلة نهاية الأسبوع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات اليومية بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا سجلت ارتفاعاً قياسياً لليوم التاسع على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء.

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وأعلن الرئيس، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقاً كاملاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقماً قياسياً أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 30110.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، حيث إن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى أربعة أشهر.

وبدأت في تسجيل جميع الحالات منذ الأربعاء الماضي.

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