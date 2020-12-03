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كورونا يحصد وفيات قياسية بإيطاليا وبريطانيا.. والأعلى بأميركا

(FILES) In this file photo taken on April 8, 2020, a body is moved from a refrigeration truck serving as a temporary morgue to a vehicle at the Brooklyn Hospital Center, in the Borough of Brooklyn in New York. The United States passed another grim coronavirus milestone on July 6, 2020 as the death toll from the virus climbed past 130,000, according to a tally kept by Johns Hopkins University.
تعبيرية
فيروس كورونا

كورونا يحصد وفيات قياسية بإيطاليا وبريطانيا.. والأعلى بأميركا

باتت المملكة المتحدة الأربعاء البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية فايزر والمختبر الألماني بيونتيك المضاد لكوفيد-19

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دبي - العربية.نت

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سجلت إيطاليا 993 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في عدد قياسي جديد، يتجاوز عدد الوفيات في 27 آذار/مارس (969 وفاة)، وفقاً لآخر حصيلة رسمية نشرت الخميس التي شهدت تراجعا في عدد الحالات.

وفي لومبارديا وحدها (شمالاً) المنطقة الأكثر تضررا 347 وفاة وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة. وسجلت 23225 حالة جديدة مقابل 20709 إصابات جديدة و684 وفاة الأربعاء.

كورونا - أميركا
كورونا - أميركا

وفي المملكة المتحدة، تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة، الخميس، حسب السلطات الصحية.

وسجّلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كورونا من بريطانيا
كورونا من بريطانيا

أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وباتت المملكة المتحدة الأربعاء البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية فايزر والمختبر الألماني بيونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء.

كورونا - إيطاليا
كورونا - إيطاليا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3100 حالة وفاة بكوفيد -19 في يوم واحد، ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في الربيع الماضي، في حين أن عدد الأميركيين الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس قد تجاوز 100 ألف لأول مرة والحالات الجديدة تتخطى 200 ألف يوميًا، وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الخميس.

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