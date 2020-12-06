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هذه استعدادات بريطانيا لحملة التطعيم ضد كورونا

A dose of the coronavirus disease (COVID-19) vaccination of BioNTech and Pfizer is pictured in this undated handout photo, as Britain became the first western country to approve a COVID-19 vaccine, in Mainz, Germany. BioNTech SE 2020, all rights reserved/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
جرعة من لقاح كورونا الذي طورته فايزر
لقاح كورونا

هذه استعدادات بريطانيا لحملة التطعيم ضد كورونا

بريطانيا تبدأ الثلاثاء حملة التطعيم ضد كورونا مستخدمةً لقاح فايزر.. 800 ألف جرعة في المرحلة الأولى ستخصَص لكبار السن والعمال الصحيين

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لندن - رويترز

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قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي "فايزر" و"بيوأنتك" لفيروس كورونا هذا الأسبوع، مما يجعل اللقاح متاحاً في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاماً والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

شاب يتلقى جرعة من لقاح فايزر في المانيا
شاب يتلقى جرعة من لقاح فايزر في المانيا

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيوأنتك" الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

شاحنة مبرّدة تخرج من معمل فايزر في بلجيكا حيث يتم صنع اللقاحات
شاحنة مبرّدة تخرج من معمل فايزر في بلجيكا حيث يتم صنع اللقاحات
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ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول. وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ويستلزم لقاح "فايزر" و"بيوأنتك" متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظ الجرعات في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهي تدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

لهذا السبب، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى أولاً في 50 مستشفى. وأوضحت أن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

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