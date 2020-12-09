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اللقاح وصل إلى الشرق الأوسط وأول إبرة من نصيب نتنياهو

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لقاح كورونا

اللقاح وصل إلى الشرق الأوسط وأول إبرة من نصيب نتنياهو

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لندن- العربية.نت 

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيكون أول اسرائيلي سيحصل على اللقاح ضد "كورونا" المستجد، وهو يستقبل اليوم شحنة من 100 ألف "فايزر" نقلتها طائرة تابعة لشركة DHL للنقل السريع عبر القارات، ونراه في الفيديو المعروض، يستقبلها في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بعد وصولها من بلجيكا.


قال في "تغريدة" تويترية كتبها الأربعاء: "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور" وأن الشحنة تم نقلها إلى مخزن خاص، أعدوه خصيصا للتخزين، وستليها شحنة من نصف مليون لقاح ستحملها طائرة أخرى في الأيام المقبلة، على أن يصل المجموع حتى آخر الأسبوع المقبل الى مليون لقاح، تعاقدت إسرائيل مع Pfizer الأميركية على تزويدها بها، من ضمن اتفاق يشمل تزويد اسرائيل بأربعة ملايين لقاح حتى آخر العام الجاري.

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