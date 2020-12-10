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هجوم إلكتروني في أوروبا استهدف وثائق مرتبطة بلقاح فايزر

لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

هجوم إلكتروني في أوروبا استهدف وثائق مرتبطة بلقاح فايزر

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العربية.نت، وكالات

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أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن أن "الهجوم الإلكتروني في ​أوروبا​ وصل إلى وثائق على ارتباط بلقاح فايزرـ بايونتيك المضاد ل​فيروس كورونا​" فيما أكد بيان لـ فايزر ـ بايونتك أنه لم يتم اختراق نظامهم المشترك.

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي التي تنظر حاليا في مسألة إعطاء الموافقة على العديد من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، اليوم (الأربعاء)، إنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني.

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وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، في بيان، أن «الوكالة تعرضت لهجوم إلكتروني»، موضحة أنها «سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «لا يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر. سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب».

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز/بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر (كانون الأول) ويفترض أن يلي ذلك قرار بشأن لقاح موديرنا بحلول 12 يناير (كانون الثاني).

وتجري الهيئة المنظمة أيضا مراجعات للقاحين من تطوير جامعة أكسفورد/إسترازينيكا وجونسون أند جونسون.

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