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الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

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فيروس كورونا

الهند تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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العربية.نت، فرانس برس

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تجاوزت الهند، السبت، عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، ما يجعل هذه الدولة الثانية في العالم لناحية عدد الإصابات.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات تجاوز 10 ملايين بقليل، بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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ومنذ بداية الجائحة، أحصت الهند 145,136 وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما تعافى 9.6 مليون، استنادا إلى المصدر نفسه.

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وقال سكان في العاصمة نيودلهي لوكالة "فرانس برس"، إنهم ما زالوا قلقين لكنهم مرتاحون أكثر من ذي قبل بشأن مغادرة منازلهم.

وقالت هوما زيدي وهي ربة منزل "من الواضح أن مستويات الخوف انخفضت بمرور الوقت. في البداية كان الأمر مخيفًا بدرجة أكبر. الآن لا نقلق كثيرًا. لكننا ما زلنا نتخذ الاحتياطات مثل وضع الأقنعة عند الخروج، وتجنب التجمعات الاجتماعية".

ورفعت الهند القيود عن معظم الأنشطة لتعزيز الاقتصاد المتعثر، رغم أن بعض الأقاليم أعادت فرض قيود لوقف انتشار الفيروس.

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