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بريطانيا.. جونسون يبحث احتواء سلالة خطيرة من كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
فيروس كورونا

بريطانيا.. جونسون يبحث احتواء سلالة خطيرة من كورونا

من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت

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لندن - رويترز 

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ذكرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء، مساء اليوم الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.

وأضافت الصحيفة أن من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وباقي أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يمكنه التعليق بعد على التقرير.

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وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر، مما يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وأعلن جونسون، اليوم الجمعة، إنه يأمل في أن تتفادى انجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.

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