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كورونا يفرض عزلا شاملا في إيطاليا خلال عطلة عيد الميلاد

جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
فيروس كورونا

كورونا يفرض عزلا شاملا في إيطاليا خلال عطلة عيد الميلاد

ستسمح السلطات للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط

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روما - رويترز 

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم الجمعة، إن الحكومة قررت فرض العزل العام في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد والعام الجديد، وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وصرح رئيس الوزراء للصحافيين "بأن الموقف صعب في أنحاء أوروبا، والفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان، وعبر الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد".

ووفقا للقواعد الجديدة، ستُغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية خلال الفترة بين 24 و27 ديسمبر، وبين 31ديسمبر والثالث من يناير، وكذلك في الخامس والسادس من يناير.

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وستسمح السلطات للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط.

وكانت إيطاليا أول بلد غربي يضربه الوباء في فبراير، وسجلت حتى أمس الجمعة أكثر من 67 ألف وفاة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

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