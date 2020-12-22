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شاهد الدكتور فاوتشي يتلقى لقاح مودرنا في بث تلفزيوني

فاوتشي لقاح كورونا
فاوتشي لقاح كورونا
لقاح كورونا

شاهد الدكتور فاوتشي يتلقى لقاح مودرنا في بث تلفزيوني

قال إنه يشعر بثقة تامة "في سلامة هذا اللقاح وفعاليته

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لندن- العربية.نت ووكالات 

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تلقى الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأميركيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، جرعة أولى اليوم الثلاثاء من لقاح Moderna المضاد لكورونا المستجد. كما تم تلقيح وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار.

قبل لحظات من تلقيه القاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في "بيثيسدا" بولاية ماريلاند، قال الدكتور فاوتشي إنه يشعر بثقة تامة "في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأشجع كل من لديه فرصة ليتلقي اللقاح، حتى نتمكن من الحصول على غطاء من الوقاية في هذا البلد ينهي هذه الجائحة" وفق تعبيره عن اللقاح الذي يتطلب كغيره من اللقاحات الآخرى جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

وسبق أن تلقى كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، بمن فيهم الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس مايك بنس، جرعات من لقاح "فايزر" وهو أول لقاح يتم طرحه في الولايات المتحدة.

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