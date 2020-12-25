سلالة ثالثة؟!.. شكل خاص من كورونا ونيجيريا توضح

مع بروز الطفرات المستجدة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، شعر الملايين حول العالم ببعض الإحباط للجهود العلمية، التي برزت مؤخراً والأمل الذي حملته عمليات البدء بتطعيم الناس باللقاح المضاد.

ولعل ما زاد من مخاوف الملايين، هو ظهور ما قيل إنها طفرة أخرى جديدة أيضا من كورونا المتحور في نيجيريا.

شكل خاص

وقد أكدت السلطات النيجيرية اكتشاف السلالة الجديدة، موضحة أنها عبارة عن شكل خاص من أشكال الطفرات، مشيرة إلى أنها تختلف عن تلك التي عثر عليها مؤخراً في بريطانيا.

وقال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: "نتحدث عن فيروس متحور خاص، لا يشبه المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قد يكون للسلالة المكتشفة في نيجيريا بعض التشابه مع متغير فيروس كورونا 501 V2 الذي تم تحديده في 18 ديسمبر بجنوب إفريقيا".

إلا أن المسؤول الصحي اعتبر من السابق لأوانه للحديث عن سمات الطفرة أو السلالة الجديدة، مؤكداً أن هناك حاجة لمزيد من البحث والدراسات.

يشار إلى أن الفيروس المتحول الجديد تم اكتشافه في عينات أخذت في 3 أغسطس و9 أكتوبر في ولاية أوسون النيجيرية.

والبيانات الأولية أظهرت أن التحور الجديد ليس أشد عدوانية، تماما كالذي اكتشف في جنوب إفريقيا، إلا أنه سريع العدوى.