  • مباشر
اللغة

كورونا المتحور يصل فرنسا.. المصاب عائد من لندن

كورونا فرنسا
كورونا فرنسا

كورونا المتحور يصل فرنسا.. المصاب عائد من لندن

لم تظهر عليه الأعراض إلا بعد يومين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية الجمعة تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.

فيلق القدس: سنثأر لسليماني إيران فيلق القدس: سنثأر لسليماني "حسب الظروف"

وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 كانون الأول/ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.

وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

كانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت الأربعاء عن رصدها سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بيها شخصان خالطا وافدين من جنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بطريقة بطريقة "مذهلة".. شاهد سعوديا يرمم ويلون الصور التاريخية
قتلت قتلت "النصرة" ابنه دون سبب.. صرخة أب محروق تهز إدلب

الأكثر قراءة

جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق
"لماذا لا تمشط شعرك".. سؤال ولا أغرب لبوريس جونسون
شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد
أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي
كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار

قبل أن تذهب

تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق
تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق

اكتشف المزيد