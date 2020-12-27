ذكرت صحيفة صنداي تليغراف أن بريطانيا ستطرح لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد اعتبارا من الرابع من يناير كانون الثاني وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت شركة أسترازينكا، أعلنت أنها تعاقدت على تصنيع حوالي 3.7 مليار جرعة خلال العام المقبل، وقال السير مين بانغالوس، إن اللقاح يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الوباء إذا تمت الموافقة عليه قريباً، إذ إنه أرخص من بعض لقاحات (كوفيد - 19) الأخرى وأسهل في التخزين والتوزيع.

وقبل أسبوعين، أظهرت النتائج أن اللقاح كان فعّالا بنسبة 62 في المائة لأولئك الذين أعطوا جرعتين كاملتين منه، و90 في المائة لمن أعطوا جرعة ونصف جرعة. ووجدت الدراسة أن اللقاح آمن، حيث عانى ثلاثة فقط من أصل 23745 مشاركاً على مدى 3.4 شهر من حدث ضار يحتمل أن يكون مرتبطاً باللقاح، وهو ارتفاع درجة الحرارة، وقد تعافى الثلاثة من هذا العرض.