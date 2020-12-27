كورونا المتحور يعبر المحيط.. إصابتان في كندا

بعد اكتشافه في بريطانيا الأربعاء الماضي، أعلن مسؤولو الصحة في إقليم أونتاريو الكندي، السبت ظهور إصابتين مؤكدتين بسلالة فيروس كورونا الجديدة.

والحالتان لزوجين في جنوب أونتاريو ليس لهما تاريخ سفر معروف أو تعرض أو مخالطة لمريض بكوفيد-19.

تزامن اكتشاف الحالتين مع قرار فرض إجراءات العزل العام بالإقليم السبت.

كما سجلت السلطات في إسبانيا وفرنسا حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

كانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت، الأربعاء، عن رصدها سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بها شخصان خالطا وافدين من جنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وسجلت ألمانيا إصابة أولى بهذه الطفرة لدى امرأة وصلت على متن طائرة من لندن، كما سجّل لبنان إصابة مماثلة لدى شخص عاد أيضاً على متن رحلة جوية من لندن.