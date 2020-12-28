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4 سنوات سجناً لصينية أجرت تحقيقات بووهان خلال انتشار كورونا 

من ووهان (16 مايو 2020- فرانس برس)
من ووهان
فيروس كورونا

4 سنوات سجناً لصينية أجرت تحقيقات بووهان خلال انتشار كورونا 

أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان وأدينت "بإثارة اضطرابات" 

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شنغهاي – فرانس برس

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حكم القضاء الصيني، الاثنين، على "صحافية مواطنة" صينية أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات، بحسب محاميها، بعد عام من ظهور كوفيد-19 في هذه المدينة.

وقال المحامي رين تشانيو للصحافيين، إن محكمة في شنغهاي (شرق الصين) حكمت على تشانغ شان المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما، بعد إدانتها "بإثارة اضطرابات" بعد محاكمة استمرت بضع ساعات.

وصرح المحامي لوكالة فرانس برس بأن تشانغ "بدت حزينة جدا عندما أعلن الحكم".

وتستخدم عبارة "إثارة اضطرابات" ضد معارضي نظام الرئيس شي جين بينغ.

عمليا، اتهمتها المحكمة بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت، كما قال تشانغ كيكي، المحامي الآخر لفرانس برس.

من ووهان
من ووهان

وفي مقالات نشرتها على الإنترنت، دانت تشانغ خصوصا الحجر الذي فرض في ووهان، مشيرة إلى "انتهاك خطير لحقوق الإنسان".

وحاول حوالي عشرة دبلوماسيين أجانب ومؤيدين لتشانغ من دون جدوى الدخول إلى قاعة المحكمة لكن الشرطة طردتهم مع الصحافيين.

وقال محامو تشانغ إن موكلتهم بدأت إضرابا عن الطعام منذ يونيو وتم إطعامها قسرا باستخدام أنبوب أنفي.

وتشانغ من شنغهاي أصلا وتوجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها وباء كوفيد-19 في فبراير. وقد نشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق خصوصا بالفوضى في المستشفيات.

وتفيد الأرقام الرسمية أن أربعة آلاف وفاة بكورونا سجلت في ووهان المدينة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أي الجزء الأكبر من الوفيات التي أحصيت في جميع أنحاء الصين بين يناير ومايو الماضيين وبلغت 4634.

ومنذ ذلك الحين لم يتغير عدد الوفيات على المستوى الوطني.

أحدهم قرب حيفا صنع هذا الحجر ليطحن طعامه قبل 350 ألف عام الأخيرة أحدهم قرب حيفا صنع هذا الحجر ليطحن طعامه قبل 350 ألف عام

وواجه الرد الصيني الأولي على بدايات الوباء، انتقادات حادة، إذ إن بكين انتظرت حتى يناير لفرض حجر في ووهان ومنطقتها، بينما سجلت الإصابات الأولى في ديسمبر 2019.

وفي الوقت نفسه، استجوبت الشرطة الصينية الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور فيروس غامض واتهمتهم بـ"نشر شائعات".

وإلى جانب تشانغ شان، أوقف ثلاثة صحافيين مواطنين آخرين هم تشن كيوشي وفانغ بين ولي زيهوا لتغطيتهم الأحداث نفسها.

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