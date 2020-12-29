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تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة

كورونا من لندن بريطانيا
من لندن (أرشيفية)
فيروس كورونا

تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة

دراسة تحذر: يجب تطعيم مليوني شخص أسبوعياً لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا

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دبي - العربية.نت

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بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا تسببت في شبه عزلة للمملكة المتحدة، ومع انطلاق حملات التلقيح، شددت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة على أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيا لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.

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إلى ذلك، قالت الدراسة إن "السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا، وإغلاق المدارس خلال يناير وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا.

ارتفاع الوفيات

وأضافت "وفي ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020".

يذكر أنه طبقا لإحصاء رويترز، سجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حتى مساء يوم الاثنين.

من لندن (أسوشييتد برس)
من لندن (أسوشييتد برس)

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون وضحوا سابقا أن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وتتفشى بسرعة في بريطانيا لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكا أو تسبب أمراضا أخطر.

وقالت الحكومة البريطانية يوم الخميس، إن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.

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