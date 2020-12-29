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كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج

طيران الإمارات مطار دبي كورونا
طيران الإمارات مطار دبي كورونا

كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج

ثالث دولة عربية يظهر فيها الفيروس المتحور بعد لبنان والأردن

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دبي - العربية.نت

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بعد لبنان والأردن، أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.

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وإلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في الإمارات "‏ثبوت وجود حالات محدودة في دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ مصابة بالطفرة الجديدة من ⁧‫فيروس كورونا المستجد،‬⁩ تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة".

وسجلت الإمارات 1506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 204,369 حالة.

كما سجلت وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 662 حالة.

وكان الأردن قد انضم إلى قائمة الدول التي سجلت إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد إعلان اكتشاف إصابة مواطنين أردنيين وفدا من بريطانيا.

وسبق لبنان الأردن في وصول السلالة الجديدة إليه، عبر لبناني وصل على متن طائرة آتية من بريطانيا أيضا.

وتسبب ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة في بريطانيا في فرض قيود على السفر مع عشرات البلدان.

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