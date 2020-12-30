"هذا اللقاح سينقذنا في الربيع".. وزير يبشر

"سينقذنا في الربيع".. لعل تلك العبارة أهم ما علق في أذهان كل بريطاني استمع لكلام وزير الصحة، اليوم الأربعاء.

ففي مقابلة تلفزيونية، اعتبر الوزير البريطاني مات هانكوك، أن لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الذي أقرته بريطانيا اليوم، يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.

كما أضاف "هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها". وتابع: "أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة على اللقاح هذا الصباح، من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كافٍ من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع، الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة".

إلى ذلك، قال هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): إنه سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

أوكسفورد والسلالة المتحورة!

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، سمحت باستخدام اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، مضيفة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستبدأ الآن في وضع استعداداتها المكثفة في مرحلة التنفيذ لطرح اللقاح.

كما أوضحت أن اللقاح سيقدم أولاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

في حين أكدت شركة أسترازينيكا، أن لقاح أكسفورد يفترض أن يكون فعالاً ضد السلالة المتحورة التي اكتشفت قبل أسبوعين في البلاد.

يشار إلى أن هذا اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا، بعد لقاح فايزر وبيونتك الذي حصل على الضوء الأخضر في الثاني من ديسمبر.