أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، الخميس، أن أكثر من 82.19 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و796,307.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يأتي ذلك فيما توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في كلمة لها، الخميس، بمناسبة حلول العام الجديد، أن تمتد أزمة فيروس كورونا "التاريخية" في ألمانيا إلى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح.

ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس، ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة، بل لأنها أيضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه الذين عانوا جراء الوباء. وحذرت المستشارة الألمانية من أن "هذه الأيام وهذه الأسابيع (...) ستكون أوقاتا عصيبة لبلدنا"، مشيرة إلى أن "هذا سيستمر لفترة طويلة".

وبعثت ميركل برسائل واقعية في كلمتها الأخيرة لها كمستشارة خلال استقبال عام جديد، بعد قضائها 4 ولايات في المستشارية.

وقالت "الشتاء سيظل عصيبا"، مضيفة أن "التحديات التي يفرضها الوباء لا تزال هائلة".

ولفتت الى أنه رغم ذلك هناك أمل في العام المقبل، وأن "الأمل له وجه جديد، هو هؤلاء الأشخاص الأوائل الذين تلقوا اللقاح" في دور رعاية المسنين إضافة الى العاملين الصحيين.

وألمانيا التي أُشيد بطريقة احتوائها للموجة الأولى، تضررت بشدة خلال تفشي الموجة الثانية.

وسجلت السلطات الألمانية أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، معهد روبرت كوخ، الأربعاء، تسجيل 1129 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة السابقة. يتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل قبل أسبوع وهو 962 وفاة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في ألمانيا إلى 32,107 حالة وفاة.

وشددت السلطات الإجراءات التقييدية في 16 ديسمبر بإغلاق المدارس، ومن المقرر أن تظل معظم المتاجر مغلقة حتى 10 يناير. ومن المرجح أن يتم تمديد الإجراءات عندما تقوم المستشارة أنغيلا ميركل وحكام الولايات بمراجعة الوضع الأسبوع المقبل.