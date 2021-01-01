واصلت الولايات المتحدة تجاوز الدول الأخرى فيما يخص حالات الإصابة بكوفيد-19 التي وصل عددها إلى 20 مليونًا مع بداية العام الجديد، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز.

يمثل هذا العدد ما يقرب من ضعف عدد الحالات في الدولة صاحبة المركز الثاني من حيث الإصابات، الهند، وما يقرب من ربع الحالات التي يزيد عددها على 83 مليونا على مستوى العالم.

سجلت الولايات المتحدة هذا العدد الجمعة، بعد أقل من أسبوع من وصول البلاد إلى 19 مليون حالة. كما زادت الوفيات بسبب كوفيد - 19 في البلاد، حيث بلغ مجموعها الآن أكثر من 346 ألفا.

تأتي الهند والبرازيل خلف الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 10 ملايين و 7 ملايين على الترتيب.

وتأتي هذه الزيادة في حين يسابق المسؤولون الزمن لتلقيح ملايين الأميركيين، ولكن البداية كانت أبطأ وأكثر فوضوية.

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إدارة سلفه دونالد ترامب يوم الثلاثاء بسبب وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتعهد بزيادة السرعة الحالية للتلقيح. ومع ذلك، أقر بايدن بأن الأمر "سيستغرق شهورًا لتلقيح غالبية الأميركيين".

على الصعيد العالمي، تم تأكيد أكثر من 83 مليون حالة إصابة بكوفيد - 19.