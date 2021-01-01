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الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة على لقاح فايزر- بايونتك

- فرانس برس
فايزر-بايونتيك
لقاح كورونا

الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة على لقاح فايزر- بايونتك

هذه الآلية التي يمكن أن تلجأ اليها المنظمة في حالات الطوارىء الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بان تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

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دبي - العربية.نت

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منحت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس المصادقة الطارئة للقاح فايزر - بايونتك، مما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه.

وقالت المنظمة في بيان، إن القرار يجعل لقاح فايزر - بيونتك، أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

وقالت ماريانجيلا سيماو المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية في بيان "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ اليها المنظمة في حالات الطوارىء الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بان تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

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والآلية تتيح أيضا لليونيسف، الوكالة الأممية المكلفة قسما كبيرا من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد في العالم، وللمنظمة الأميركية للصحة، أن تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وشددت سيماو على الحاجة "الى جهد أكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الأولوية في كل أنحاء العالم".

وتمت إجازة استخدام لقاح فايزر-بايونتيك منذ اسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وتلقى ملايين الاشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95 في المئة ويتطلب حفظه حرارة لا تقل عن ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، الامر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه اكثر صعوبة.


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