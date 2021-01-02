NEW: The Government have finally seen sense and u-turned. All primary schools across London will be treated the same.



This is the right decision - and I want to thank education minister Nick Gibb for our constructive conversations over the past two days. https://t.co/D3u2eTIioW — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 1, 2021

قال "صادق خان" رئيسُ بلدية لندن إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة لأسبوعين مقبلين لمواجهة الانتشار السريع لسلالةٍ أشد عدوى من فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء كشف وزير التعليم جافين ويليامسون عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية وفتح معظم المداس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للخطة تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها". وأضاف "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى نفس المعاملة". وأضاف "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين"

يأتي هذا فيما قالت شركة استرازينيكا AstraZeneca إنها تخطط لانتاج مليوني جرعة من اللقاح أسبوعيا.