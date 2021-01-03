استعدوا.. هذه أبرز الأحداث المنتظرة في 2021

مع انتهاء 2020، يتطلع العالم إلى 2021 وما سيحمله هذا العام بعد سنة كان عنوانها الأبرز فيروس كورونا الذي أوقف وعطل الكثير من الأحداث والفعاليات على جميع الأصعدة.

وفي هذا الشأن، رصدت شبكة CNN الأميركية العديد من الأحداث الجديدة التي يمكن أن يشهدها العام الجديد، مشيرة إلى أن الكثير من الأنشطة المألوفة أُلغيت في 2020 قد تعود ببطء إلى حياتنا إذا سارت الأمور على ما يرام، مثل العناق والمصافحة والسفر وحضور الحفلات الموسيقية.

وهنا أبرزها:

1- السفر والتجمعات الكبيرة

قالت الشبكة إنه حتى إذا كنت لا تخطط لقضاء إجازة في مكان مزدحم فبمجرد أن تتحسن الأوضاع بشأن أزمة كوفيد 19، فإنه قد يمكنك التفكير في الحصول على إجازة آمنة دون قلق.

2. انتشار الحصانة ضد كوفيد 19

في 2021 ستكون اللقاحات متاحة للجميع، فقد بدأت دول عدة في طرح خطط التطعيم منذ نهاية 2020، مؤكدة CNN أن هذا قد يستغرق بعض الوقت حيث يقول الخبراء إننا قد لا نرى مظاهر الحياة الطبيعية حتى النصف الأخير من العام.

3. أولمبياد طوكيو

بعدما تسببت الجائحة في تعليق أولمبياد طوكيو 2020، أصبح من المقرر أن تُقام في يوليو (تموز) 2021. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستكون "أبسط وأكثر تحفظاً".

4. بطولة أمم أوروبا

كان من المفترض أن تقام البطولة التي تقام كل أربع سنوات في عام 2020، والتي كان من المفترض أن تكون خاصة بمناسبة الذكرى الستين للمسابقة. لكنها أُجلت لتنطلق هذا الصيف وستقام في 12 دولة مضيفة، من إسبانيا إلى رومانيا إلى روسيا.

5. الإجراءات المناخية الجديدة

كان من المفترض أن يكون 2020 العام الذي تسير فيه خطط المناخ في العالم على المسار الصحيح، لكن لم يحدث ذلك وقد يكون العام 2021 أفضل، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على خطط تقليل انبعاثات الكربون وضخ المليارات في بدائل الطاقة النظيفة.

وكذلك تعهدت الصين، أكبر ملوّث في العالم، بالتخلي عن الكربون بحلول عام 2060 وقدمت اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وعوداً مماثلة لتقليل الوقود الأحفوري.

كما قد نرى المزيد من الجوانب المضيئة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكوتلندا، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

6. الجيل السادس 6G

تعمل اليابان وكوريا الجنوبية على الجيل السادس من شبكات المحمول والذي سيساعد على تحسين العمل والتعليم عن بُعد.

7. انتشار الذكاء الصناعي في كل مكان

سينتشر استخدام تقنية الذكاء الصناعي في عام 2021 بشكل أكبر، وستساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاء بشأن سلوك العملاء.

8. الدرون تسلِّم الطلبات

تكثف شركات أميركية عملاقة مثل «Walmart» و«Amazo» و«UPS» العمل على الطائرات من دون طيار، لذلك قد يصبح من الحقيقة تسلم طروداً عن طريق "الدرون".

فقد كانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد أصدرت قواعد جديدة بشأن الطائرات من دون طيار من شأنها تعزيز دمجها في المجال الجوي الوطني. وحصلت خدمة توصيل الطائرات من دون طيار من «أمازون» على موافقة رسمية في 2020.

9. حفلات موسيقية مرتقبة

قد يشهد 2021 عودة الحفلات الغنائية السابقة مع توقعات بعودة الفرقة الغنائية الشهيرة «Spice Girl» فيما يخطط مطربون مشهورون لإقامة حفلات مثل سيلين ديون.

10. العناق:

واختتمت الشبكة الأميركية تقريرها بهذه الجملة "من فضلك 2021 دعنا نحصل على العناق".