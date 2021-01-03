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بالصور والتفاصيل.. هكذا يعمل لقاح أوكسفورد ضد كورونا

لقاح كورونا تعبيرية
تعبيرية
فيروس كورونا

بالصور والتفاصيل.. هكذا يعمل لقاح أوكسفورد ضد كورونا

بهذه الطريقة يعمل لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا!

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دبي - العربية.نت

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شكل اعتماد بريطانيا لقاح "أكسفورد"، خبرا سارا لكثيرين داخل البلاد وخارجها خصوصا مع انتشار سلالات جديدة من الفيروس يمكن أن تكون أوسع انتشارا وتشمل الفئات العمرية المختلفة.

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وأصبحت بريطانيا، أول بلد يعطي الضوء الأخضر للقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، التي أعلنت أنه يفترض أن يكون فعالاً ضد السلالة المتحورة.

وفي هذا الشأن، نشر الدكتور علي نوري وهو عالم أحياء جزيئية ورئيس اتحاد العلماء الأميركيين، تفاصيل عن طريقة عمل اللقاح.

وشرح في سلسلة تغريدات، مدعمة بالصور تفاصيل عن الفيروس واللقاح وقال إن كورونا هو نسخة من فيروس يدعى "غدي" وهو فيروس نزلات البرد الشائع الذي يوجه خلايانا لصنع بروتين سبايك لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى تدريب نظام المناعة لدينا، لمواجهة كوفيد 19

.

كما أضاف "الفيروس مغطى ببروتينات سبايك التي تساعده على انتزاع الخلايا البشرية، ولصنع اللقاح، قام الباحثون أولاً بعزل الجين المسؤول عن صنع بروتين سبايك ثم قاموا بقصها من بقية المادة الوراثية لفيروس كورونا".

وتابع "ثم احتاجوا إلى وسيلة توصيل لإدخال جين سبايك في خلايانا. لذا فقد أخذوا فيروسًا غديًا يصيب عادة الشمبانزي، وقاموا بتعديله وراثيًا بحيث لا يعود بإمكانه التكاثر أو التسبب في المرض. ثم أضافوا جين سبايك إلى ناقل الفيروس الغدي.

وأوضح أنه عندما يدخل الفيروس الغدي وحمولته الجينية Spike داخل خلايانا، تأخذ آليتنا الخلوية جين Spike، الموجود في شكل DNA، و "تنسخه" إلى Spike RNA، والذي "يُترجم" بعد ذلك إلى بروتينات Spike.

وقال "إن بروتين سبايك هو مجرد جزء من فيروس كورونا الكامل لذا فهو لا يسبب المرض، فهو يقوم فقط بتدريب جهاز المناعة لدينا على التعرف بسرعة على هذا الجزء من الفيروس. وبهذه الطريقة عندما نصاب بفيروس، يمكننا أن نواجه استجابة مناعية فعالة ضده".

هذا وكانت بريطانيا أعلنت في 30 ديسمبر الماضي منح الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية، ويوفر نسبة حماية من 70% إلى 90% حماية تامة من الفيروس ومن العدوى، ومنع ظهور الأعراض بنسبة 100%،

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت، أنه سيكون من الممكن توفير مليوني جرعة من لقاح خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري.

وكشف مسؤول بارز في فريق اللقاح أن هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الاثنين المقبل.

لقاح أسترزينيكا
لقاح أسترزينيكا

أكثر من 84 مليون إصابة

إلى ذلك، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 84 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و829384 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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