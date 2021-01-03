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هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية

كورونا تعبيرية ( istock)
كورونا تعبيرية ( istock)

هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية

بوادر للانتصار على كورونا خلال هذا العام.. الصحة العالمية توضح!

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دبي- العربية.نت

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مع بدء حملات إعطاء اللقاحات ضد كورونا قبل أسابيع، استبشر الملايين حول العالم خيراً، إلا أن ظهور سلالة متحورة من الفيروس أكثر عدوى، لاسيما في بريطانيا وجنوب إفريقيا، ومن ثم في عدد آخر من البلدان، أحبط آمال الكثيرين.

إلا أن منظمة الصحة العالمية التي لا تزال تدرس تحورات السلالة الجديدة، أكدت أنه رغم الصعاب التي ظهرت، هناك بوادر للانتصار على كورونا خلال هذا العام، معددة شرطين لذلك، الالتزام بالنظافة والسلامة.

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سلوك الناس

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في تصريح لـشبكة "بي بي سي" البريطانية أمس السبت: من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

كما أكدت أن "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

وأوضحت أنه على كافة الناس التحلي بالمسؤولية والالتزام بمعايير غسل اليدين وتعقيمهما، والتباعد.

كورونا تعبيرية
كورونا تعبيرية

20 مليون مصاب

يأتي هذا مع تزايد أعداد المصابين حول العالم، واستمرار عداد كورونا في تسجيل أرقام قياسية لاسيما في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 20 مليونا.

وقد أظهر إحصاء لرويترز، اليوم الأحد، أن أكثر من 84 ‬مليون نسمة أصيبوا بالفيروس المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليون و829384 وفاة.

وتم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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