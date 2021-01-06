سجّلت الولايات المتّحدة الثلاثاء وفاة أكثر من 3900 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصاً وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس خلال يوم.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت إنه تم تطعيم أربعة ملايين و836469 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الثلاثاء، كما تم توزيع 17 مليونا و20575 جرعة.

وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 173915 حالة، مقارنة مع الإحصاء السابق، إلى 20 مليونا و732 ألفا و404 إصابات، بينما زاد عدد الوفيات 1800 إلى 352464 حالة.