  • مباشر
اللغة

كورونا.. 3900 وفاة بحصيلة قياسة في أميركا خلال يوم

كورونا أميركا
من أميركا
فيروس كورونا

كورونا.. 3900 وفاة بحصيلة قياسة في أميركا خلال يوم

تم تطعيم أربعة ملايين و836469 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الثلاثاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجّلت الولايات المتّحدة الثلاثاء وفاة أكثر من 3900 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصاً وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس خلال يوم.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت إنه تم تطعيم أربعة ملايين و836469 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الثلاثاء، كما تم توزيع 17 مليونا و20575 جرعة.

وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 173915 حالة، مقارنة مع الإحصاء السابق، إلى 20 مليونا و732 ألفا و404 إصابات، بينما زاد عدد الوفيات 1800 إلى 352464 حالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا
يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية
شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر
مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف

قبل أن تذهب

روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم
روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد