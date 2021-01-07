بينها بلد خليجي.. هذه الدول الأكثر توزيعا للقاح كورونا!

تسابق جميع دول العالم الزمن في عملية تطعيم السكان بلقاح فيروس كورونا المستجد، سعيا إلى أن ينتهي ذلك في الربع الأول من عام 2021.

وفي تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن أميركا تتصدر هذه الدول وعدة دول من بينها البحرين:

أميركا تتصدر

فقد كانت الولايات المتحدة في طليعة الجهود العالمية لتطوير لقاح، حيث أنفقت مليارات الدولارات في تمويل الأبحاث في إطار برنامج عملية "ورب سبيد"، ووافقت على لقاحي فايزر بيونتيك ومودرنا.

كما بدأت حملة التطعيم في 14 ديسمبر، وأصبح موظفو الرعاية الصحية أول من يحصل عليه بعد منح الموافقة الطارئة. يليهم العاملون الأساسيون وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، لكن كل ولاية تقرر في نهاية المطاف من يجب تلقيحها أولا.

وبحلول 4 يناير، تم توزيع حوالي 15.4 مليون جرعة لقاح على 4.56 مليون شخص في مختلف الولايات، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض.

إلى ذلك، بلغت الوفيات جراء كوفيد في أميركا 357135، في حين وصلت الإصابات المؤكدة إلى 20966390.

المركز الثاني

نظرا إلى أهمية النجاح في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا للمساعدة في الفوز بالانتخابات، فقد أشرف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو شخصيًا على جهود التطعيم، وأصبح أول إسرائيلي يحصل على لقاح فايزر في 19 ديسمبر، على الهواء مباشرة.

وباتت إسرائيل ثاني الدول تطعيما للسكان، فحتى الخامس من يناير، حصل 1.37 مليون شخص على لقاح كورونا، وهو ما يعادل 15% من عدد السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

هذا وبدأت إسرائيل عمليات التلقيح في 19 ديسمبر باستخدام لقاح فايزر- بيونتك، وخلال اليومين الماضيين وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية على لقاح مودرنا.

من عملية تطعيم السكان في إسرائيل - فرانس برس بنيامين نتنياهو لحظة تلقيه اللقاح ضد كورونا في إسرائيل -فرانس برس

دولة عربية

تعتبر البحرين من أكثر دول العالم العربية تلقيحا لسكانها، ويرجع ذلك بسبب موافقتها المبكرة على لقاحي فايزر وسينوفارم الصيني.

وبدأت حملة التطعيم بشكل جدي بعد الإعلان عن تلقيح الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد ثلاثة أيام، ويتم الآن تقديم الجرعات للمقيمين مجانا.

كما ذكرت صحف محلية، أن حملة التطعيم من المحتمل أن تستغرق 300 يوم على الأقل، حيث ستقوم بتلقيح 10 آلاف شخص يوميا فقط.

المملكة المتحدة

بدورها، كانت المملكة المتحدة لاعباً رئيسياً في السباق العالمي لتطوير مرشح مناسب، حيث استثمرت بكثافة لدعم كل من الإمدادات الوطنية والدولية.

فقد أنفقت الحكومة عشرات الملايين من الدولارات على تطوير لقاح جامعة أكسفورد، المملوك لشركة أسترازينيكا.

وفي أبريل الماضي، أنشأت الحكومة فريق عمل اللقاحات، الذي أنشأ أول سجل للمواطنين في العالم يضم أكثر من 360 ألف متطوع قادرين على الانضمام بسرعة إلى تجارب اللقاحات، كما تعمل على تطوير مركز جديد لتصنيع اللقاحات.

كما في 5 يناير الجاري، تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأن يتلقى جميع أولئك الموجودين في المجموعات الأربع ذات الأولوية الأولى وهم: موظفو دور الرعاية والعاملون الصحيون والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والمعرضون للخطر بسبب الأمراض المزمنة، والذين يصل عددهم إلى حوالي 13 مليون شخصا، بحلول منتصف فبراير القادم.

وحتى الآن، نجحت المملكة المتحدة في تلقيح 1.3 مليون شخص أي ما يعادل 1.9 من نسبة السكان البالغ عددهم 68 مليون نسمة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 86.63 ‬مليون نسمة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و873667 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.