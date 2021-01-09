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خبر سار عن لقاح مودرنا.. رئيس الشركة يكشف جديداً

لقاح مودرنا - فرانس برس
فيروس كورونا

خبر سار عن لقاح مودرنا.. رئيس الشركة يكشف جديداً

بشرى من مودرنا.. اللقاح قد يكون فعالاً ضد السلالات المتحورة للفيروس المستجد

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دبي - العربية.نت

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بعدما حصل لقاح مودرنا على موافقة الجهات التنظيمية للاستخدام في كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وبريطانيا، خرج الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية، بخبر سار، مؤكداً أن التطعيم ضد كورونا قد يمنع العدوى لسنوات، وقد يكون فعالاً ضد السلالات المتحورة.

شاهد الدكتور فاوتشي يتلقى لقاح مودرنا في بث تلفزيوني فيروس كورونا لقاح كورونا شاهد الدكتور فاوتشي يتلقى لقاح مودرنا في بث تلفزيوني

وقال ستيفان بانسل أثناء حديثه في اجتماع افتراضي لمجموعة خدمات مالية، إن "سيناريو الكابوس" الذي كان يُعتقد سابقا بأن اللقاح لن يعمل لفترة طويلة، أصبح الآن غير موجود، وفق ما نقلته "CBC NEWS".

كما أضاف: "نعتقد أنه ستكون هناك حماية محتملة لمدة عامين"، موضحاً أن "تحلل الأجسام المضادة الناتج عن اللقاح في البشر ينخفض ​​ببطء شديد"، حسب رويترز.

الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل
الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل

فعال ضد السلالات الجديدة

وأوضح أنه لا تزال هناك أسئلة حول المرضى المسنين ومدة فعالية اللقاح، لأنه كما هو الحال مع كل فيروس، يتدهور جهاز المناعة لديهم بمرور الوقت، مبيناً أن مودرنا على وشك إثبات فعالية لقاحها ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وفقًا لتقارير رويترز.

وقالت الشركة، في وقت سابق، إن نسبة الوقاية التي يوفرها اللقاح تبلغ 94,5%.

لقاح موديرنا - فرانس برس
لقاح موديرنا - فرانس برس

طريقه عمله

واللقاح الذي طورته مودرنا هو "لقاح RNA (أو الحامض النووي الريبوزي)"، ويعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم.

ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، وهو أمر يعتبر كافيا لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

ومن المفروض أن يعوّد اللقاح الجسم على إنتاج أجسام مضادة وخلايا T يقاوم بواسطتها فيروس كورونا.

لقاح مودرنا
لقاح مودرنا

إلى ذلك، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 88.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و911433 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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