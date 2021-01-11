مخاوف وشكوك.. الهند تستعد لحملة ضخمة لتلقيح 300 مليون

تطلق الهند السبت حملة ضخمة لتلقيح سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار شخص ضد فيروس كورونا المستجد، في عملية معقدة ولا سيما في ظل القيود المتعلقة بالسلامة والبنى التحتية غير المستقرة والتشكيك العام.

وتعتزم ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تلقيح 300 مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا، بحلول يوليو، في إطار واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم.

الهند هي ثاني أكثر الدول تضررا بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 10 ملايين إصابة، رغم أن معدل الوفيات فيها من الأدنى في العالم.

الطاقم الطبي أولا

وسيكون 30 مليون عامل صحي والأشخاص المعرضين للفيروس، أول من يحصل على اللقاح يليهم حوالي 270 مليون شخص فوق سن الخمسين أو في وضع هش جدا يجعلهم عرضة للإصابة.

وأجازت الحكومة استخدام لقاحين يتطلبان تخزينا باردا مستمرا، هما "كوفيدشيلد" الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد و"كوفاكسين" الذي طوّرته شركة "بهارات بايوتيك" الهندية.

وفي ما يتعلق باللوجستيات، سيتم تجهيز 29 ألف نقطة تخزين يتم ضبط درجة حرارتها ونحو 300 غرفة باردة بما فيها 70 قاعة تبريد و45 ألف براد و41 ألف ثلاجة و300 براد تعمل بالطاقة الشمسية.

وأعلنت "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، أنها أنتجت حوالي 50 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" وتعتزم تسريع إنتاجها ليصل إلى 100 مليون جرعة شهريا بحلول آذار/مارس.

وتم تدريب حوالي 150 ألف عامل صحي في 700 منطقة، في حين أجرت الهند العديد من التمارين على مستوى البلاد تشمل محاكاة نقل جرعات اللقاح وإجراء حقن وهمية. لكن العملية تطرح تحديا هائلا في بلد شاسع وفقير جدا، طرقاته عادة ما تكون رديئة ونظامه الصحي من الأضعف تمويلا في العالم.

وتقول السلطات إنها ستعتمد على الخبرة المكتسبة من الانتخابات وحملات التطعيم ضد شلل الأطفال والسل.

وقال ساتياجيت راث من المعهد الوطني لعلم المناعة، إن تلك الحملات هي بمثابة "تمرين أصغر حجما بكثير" في حين أن التلقيح ضد فيروس كورونا "يفرض متطلبات كثيرة".

تحديات ميدانية

يوجد في الهند أربعة "مستودعات ضخمة" لتسلم اللقاحات ونقلها إلى مراكز التوزيع الحكومية في شاحنات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، لكن المرحلة النهائية ستكون صعبة.

في أحد التدريبات التي أجريت أخيرا في المناطق الريفية في ولاية أوتار براديش حيث تتجاوز درجات الحرارة في الصيف 40 درجة مئوية، شوهد عامل صحي وهو ينقل صناديق من اللقاحات الوهمية على دراجة هوائية.

وهناك أيضا مخاوف مرتبطة بعدم استقرار شبكات الاتصال وعدم إمكانية الوثوق بها، في وقت تعتزم الحكومة إدارة العملية بكاملها رقميا عبر التطبيق الخاص بها "كو وين" الذي يوجد منه العديد من الإصدارات المزيفة.