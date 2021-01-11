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قتلى كورونا على عتبة المليونين والإصابات تفوق 90 مليونا

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قتلى كورونا على عتبة المليونين والإصابات تفوق 90 مليونا

أكثر من ثلثي الوفيات هي في 10 دول.. على رأسها الولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

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الجيش "الكوروني" المستجد وطفراته المتحولة، تحول إلى جرار زاحف في العالم الذي بات على أعتاب مليوني قتيل وأكثر من 90 مليون مصاب، فحتى صباح اليوم الاثنين وصل عدد قتلاه الى 1,934,784 من جميع الجنسيات، فيما بلغ ما أحدثه من إصابات 90,260,468 وهي إلى مزيد بلا توقف في كل المعمورة.

وأكثر من ثلثي الوفيات، هي في 10 دول، على رأسها الولايات المتحدة، صاحبة أكبر عدد من الإصابات أيضا، بحسب ما يتضح من جدول تعرضه "العربية.نت" أدناه، واستمدت أرقامه من الوارد صباح اليوم في موقع جامعة Johns Hopkins الأميركية، وهو الموقع الموصوف بأنه الأدق رصدا للنشاط الدموي الكوروني في العالم.

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ونلاحظ من الأرقام، أن الدولة الأكثر ابتلاء بالفيروس بين العشرة الكبار، نسبة إلى عدد السكان، هي بريطانيا البالغ سكانها 68 مليونا، فقضى 1,196 بكل مليون، فيما النسبة هي 1,154 وفاة بكل مليون من سكان الولايات المتحدة البالغين 332 مليونا.

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