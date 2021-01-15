  • مباشر
اللغة

منظمة الصحة تعارض طلب شهادة تطعيم كشرط للسفر الدولي

2021-01-A member of medical staff receives the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine as Bergamo, the city at the centre of Italy's coronavirus tragedy, vaccinates thousands of health workers, on January 5, 2021. (Reuters)14T163849Z_1328805283_RC2S7L94BKX2_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-INVESTIGATION
من حملات التطعيم في إيطاليا
فيروس كورونا

منظمة الصحة تعارض طلب شهادة تطعيم كشرط للسفر الدولي

مدير عام منظمة الصحة يشدد على أهمية شمول حملات التلقيح كل الدول خلال 100 يوم

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها "حالياً" طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دوله أمام المسافرين الدوليين.

وقالت اللجنة في توصيات "ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسية غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حالياً) بكميات محدودة"، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

من حملة التطعيم في دور العجزة في ألمانيا
من حملة التطعيم في دور العجزة في ألمانيا
أجسام مضادة لدى 5% فقط من المصابين.. أمل جديد في محاربة كورونا صحة فيروس كورونا أجسام مضادة لدى 5% فقط من المصابين.. أمل جديد في محاربة كورونا

في سياق متصل، شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة على أهمية بدء حملات التلقيح في دول العالم كلّها في غضون مئة يوم.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول".

في سياق آخر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن "تحور فيروس كورونا يفرض علينا أساليب جديدة لمواجهته"، مضيفةً أن "تحور فيروس كورونا يتطلب أبحاثاً سريعة ومكثفة".

عالمة تعمل على فيروس كورونا واللقاح في أكسفورد ببريطانيا
عالمة تعمل على فيروس كورونا واللقاح في أكسفورد ببريطانيا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

نور للعربية.نت: نور للعربية.نت: "جمال الحريم" يخوض في قضية حسّاسة
هكذا جرى حفل تنصيب رئيس أميركا بالحرب العالمية هكذا جرى حفل تنصيب رئيس أميركا بالحرب العالمية

الأكثر قراءة

رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وهذه التفاصيل الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وهذه التفاصيل
لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة.. لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة..
أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا
زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق
دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن! دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن!

قبل أن تذهب

قدرات الطائرات الانتحارية التي أرسلتها إيران للحوثي
قدرات الطائرات الانتحارية التي أرسلتها إيران للحوثي

اكتشف المزيد