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وسائل إعلام: هذا اللقاح لكوفيد-19 آمن على الأطفال والقصّر

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لقاح كورونا

وسائل إعلام: هذا اللقاح لكوفيد-19 آمن على الأطفال والقصّر

رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إحدى أذرع شركة "سينوفارم": "ضرورة المتابعة بعناية وعن كثب للأطفال بين 3 و5 أعوام أثناء التطعيم لأن نظامهم المناعي لا يزال في طور النمو"

متابع الغاء المتابعة

بكين - رويترز

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أفادت وسائل إعلام حكومية أن لقاحاً لكوفيد-‭‭‭19‬‬‬ طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إحدى أذرع شركة "سينوفارم"، آمن على الأطفال والقصّر في الفئة العمرية بين 3 أعوام و17 عاما، على أساس بيانات سريرية حصلت عليها الشركة، اليوم الجمعة.

لقاح سينوفارم الصيني
لقاح سينوفارم الصيني

وقال يانغ شياو مينغ، رئيس المجموعة لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "يتعين الإشارة إلى ضرورة المتابعة بعناية وعن كثب للأطفال بين 3 و5 أعوام أثناء التطعيم، لأن نظامهم المناعي لا يزال في طور النمو"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

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وطورت المجموعة لقاحين لمرض كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحصلا على تصريح بالاستخدام الطارئ ويجري إعطاؤهما لمجموعات محدودة تضم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وأجيز أيضا لقاح مرشح من شركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية للاستخدام الطارئ.

وكان اللقاح الذي تطوره وحدة المجموعة في بكين أول لقاح يجري اعتماده في الصين للاستخدام العام في أواخر ديسمبر.

ولم يتضح على الفور أي لقاح من لقاحي المجموعة هو الذي أشار إليه يانغ في تصريحاته حول التجارب السريرية على الأطفال والقُصر.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من شركة "سينوفارم" أو المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية.

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