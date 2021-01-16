أنهت الصين، اليوم السبت، بناء مستشفى من 1500 غرفة لمرضى كوفيد -19 في غضون خمسة أيام، لمكافحة زيادة الإصابات في مدينة جنوبي بكين.

وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء، إن المستشفى هو واحد من بين ستة مستشفيات بها إجمالي 6500 غرفة يتم بناؤها في نانغونغ بمحافظة خبي. ومن المقرر أن تكتمل جميعها خلال الأسبوع المقبل.

وعانت الصين، التي احتوت انتشار فيروس كورونا إلى حد كبير، من مئات الإصابات هذا الشهر في نانغونغ وشيجياتشوانغ عاصمة خبي، جنوب غرب العاصمة الصينية.

برنامج صحي مماثل لبداية كورونا

وأطلق الحزب الشيوعي الحاكم برنامجًا مشابهًا لبناء مستشفيات سريعًا في بداية تفشي المرض العام الماضي من أجل إنشاء مستشفيات عزل في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس الذي تم اكتشافه بها لأول مرة في أواخر عام 2019.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت لجنة الصحة الوطنية 130 حالة مؤكدة جديدة (90 حالة في خبي) في غضون 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة، مع اتساع بؤرة عدوى بشمال شرق البلاد دفعت السلطات إلى فرض العزل العام على أكثر من 28 مليون فرد.

وذكرت شينخوا أن هناك 645 حالة، حالتان منهما قادمتان من الخارج، يتم علاجهما في نانغونغ وشيجياتشوانغ.

تأتي زيادة الإصابات في الصين فيما يخضع فريق محققين من منظمة الصحة العالمية لحجر صحي في مدينة ووهان التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية 2019. ويحقق هذا الفريق في منشأ الجائحة التي أودت بحياة نحو مليوني شخص على مستوى العالم.

وحثت السلطات السكان على الامتناع عن السفر غير الضروري خلال عطلة السنة القمرية في الشهر المقبل التي تشهد سفر مئات الملايين من الصينيين إلى مسقط رأسهم لقضاء العطلة مع الأسرة أو السفر للخارج.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87988 حالة، والوفيات 4635.