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كورونا.. كبير موظفي البيت الأبيض المقبل يتوقع نصف مليون وفاة

رون كلين
بايدن ورون كلين
فيروس كورونا

كورونا.. كبير موظفي البيت الأبيض المقبل يتوقع نصف مليون وفاة

مع تخطي أعداد الوفيات الـ 390 ألفاً.. وزير الصحة الأميركي يؤكد عدم امتلاك "مخزون احتياطي من لقاحات كورونا"

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دبي - العربية.نت

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قال رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الجمعة إنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون فرد الشهر المقبل.

وأدلى كلين بالتصريح في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست". وأضاف كلين أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن يوم الأربعاء.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة الأميركي أليكس آزار، والذي قدم استقالته بسبب أحداث الكونغرس، أن بلاده لا تمتلك مخزونا كافيا من لقاحات فيروس كورونا، لكنه أعرب في الوقت ذاته، عن أمله في أن تلبي عمليات الإنتاج الجارية، حاجة الولايات المتحدة للجرعة الثانية من اللقاح.

من أميركا
من أميركا

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جامعة جونز هوبكنز عن تخطي أعداد الإصابات في البلاد، الثلاثة وعشرين مليونا، مع تخطي أعداد الوفيات أكثر من ثلاثمئة وتسعين ألف شخص، منهم نحو 43 ألفا توفوا خلال الأسبوعين الماضيين، بمتوسط يومي يزيد عن 3050 حالة وهو أعلى معدل منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

وكشف الرئيس المنتخب جو بايدن بالتفصيل إجراءاته لتسريع تطعيم الأميركيين ضد كوفيد-19، مع تسجيل الكوكب أكثر من مليوني وفاة من جرائه.

وأوضح بايدن خلال مؤتمر صحافي "سنستخدم كلّ موارد الحكومة الفدراليّة لإنشاء آلاف مراكز التطعيم" المحلية، في الصالات الرياضية أو الملاعب. وتشمل خطّة الرئيس المنتخب أيضا حشد مئة ألف فرد من مقدّمي الرعاية الصحية من أجل إجراء اللقاحات.

وأضاف "أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل".

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