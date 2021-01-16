أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الجمعة عن أسفه لـ"فشل التضامن" في مجال التطعيم باللقاحات ضد كوفيد-19 حول العالم.

وقال في بيان "نلاحظ اليوم فراغا فيما يتعلق باللقاحات"، مضيفا "اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها".

واعتبر أن "العلم يحقق انتصارات لكن التضامن بصدد الفشل".

وتابع غوتيريش أن "بعض الدول تبرم اتفاقات موازية وتشتري حتى لقاحات أكثر من حاجتها"، دون أن يحدد تلك الدول.

وشدد على أن "الحكومات مسؤولة عن حماية سكانها، لكن +النزعة الوطنية في اللقاحات+ محكومة بالفشل ولن تؤدي سوى لتأخير الانتعاش العالمي".

وأردف "لن نتغلب على كوفيد-19 في حال عمل كل بلد بمفرده".

وأشار إلى وجوب إعطاء الأولوية للعاملين "في الخط الأول: الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

في سياق متصل، شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة على أهمية بدء حملات التلقيح في دول العالم كلّها في غضون مئة يوم.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول".

في سياق آخر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن "تحور فيروس كورونا يفرض علينا أساليب جديدة لمواجهته"، مضيفةً أن "تحور فيروس كورونا يتطلب أبحاثاً سريعة ومكثفة".