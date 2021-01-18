"100 مليون جرعة لقاح بـ100 يوم".. فاوتشي يبشر

في خبر مبشر، أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أنطوني فاوتشي، الأحد، أن الهدف الذي حدده الرئيس المنتخب جو بايدن باستخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في الأيام المائة الأولى من ولايته "قابل للتطبيق".

وقال فاوتشي لقناة "إن بي سي" إن "الأمر قابل للتطبيق تماماً... لا شك على الإطلاق... يمكننا القيام بذلك".

يشار إلى أن فاوتشي سيبقى كبير المستشارين للرئاسة حول معالجة فيروس كورونا المستجد.

انتقادات لوتيرة التلقيح

يذكر أن وتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات لبطئها، رغم تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية.

وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، الوكالة الفيدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31.1 مليون جرعة لقاح واستخدم أقل من 40% منها (12.2 مليوناً)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما حذرت بعض الولايات، منها نيويورك، من أنها قد تواجه نقصاً في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفيدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.

أسوأ مرحلة

إلى ذلك تشهد البلاد أسوأ مرحلة على الإطلاق منذ ظهور الجائحة. وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد إن وفيات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 394495 في المجمل، بزيادة 3557 وفاة عن الإحصاء السابق. وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 23 مليوناً و653919 بعد تسجيل 213145 حالة جديدة.

والأحد، أقرّ رون كلاين، الذي سيتولى رئاسة مكتب جو بايدن، بأنه يتوقع تخطي عتبة 500 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال شهر فبراير، محذراً عبر شبكة "سي إن إن" من أن "الجائحة ستتفاقم قبل أن تتحسن الأمور".

كما أعلن كلاين أنه لتحقيق هذا الهدف قد تستند حكومة بايدن إلى قانون يجيز إرغام مؤسسات خاصة على إنتاج بعض السلع بشكل طارئ.

وينوي بايدن أيضاً تعبئة الحرس الوطني ووكالة إدارة الحالات الطارئة لزيادة عدد مراكز التلقيح. وفي هذا السياق، قالت المديرة المقبلة لمراكز مراقبة الأمراض، روشيل والنسكي، لقناة "سي بي إس": "سيتطلب الأمر جهوداً ضخمة، لكن بإمكاننا القيام بذلك".

"لا يمكن البقاء مكتوفين"

يذكر أن بايدن كان أعلن قبل أيام أنه سيتم توزيع 100 مليون جرعة تطعيم في أول 100 يوم من إدارته التي ستقدم خطة للتعافي وعودة الطلاب للمدارس ومساعدة العائلات الأميركية.

وأكد خلال تقديمه خطة تحفيز اقتصادية ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة الأسر والشركات، أنه "لا يمكن البقاء مكتوفين" في مواجهة حجم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

كما أضاف أن "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطة ديون البلاد وتضغط على المالية العامة، مشدداً على أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير كلفتها".