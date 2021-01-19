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روبوت ياباني يجري مسحة كورونا ويعطي النتيجة في 80 دقيقة

فيروس كورونا

روبوت ياباني يجري مسحة كورونا ويعطي النتيجة في 80 دقيقة

يستخدم ذراعاً آلية يحركها البشر لأخذ العينات لفحصها عبر تقنية الـ"بي. سي. آر".. ويمكنه فحص ألفي عينة كل 16 ساعة

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طوكيو – رويترز

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تابع وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا عرضاً لنموذج روبوت يجري فحوص الكشف عن مرض كوفيد-19 ويمكنه عرض النتائج خلال حوالي 80 دقيقة بعد أن يستخدم ذراعاً آلية في أخذ عينة من الأنف.

وقالت شركة كاواساكي هيفي إنداستريز التي صنعت هذا النظام الآلي إن من الممكن وضعه في حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الملاعب ومدن الملاهي وغيرها من أماكن التجمعات.

وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا يعاين الروبوت الجديد
وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا يعاين الروبوت الجديد

وقال نوريهيسا للصحفيين خلال العرض: "بالنظر إلى الاتجاه العالمي، نحتاج إلى زيادة عدد من يخضعون للفحص.. والطلب على الفحص الوقائي في ازدياد".

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا انتقادات بسبب قلة الفحوص التي تجريها البلاد. وتتعرض حكومته لضغوط لتؤكد سيطرتها على الجائحة بينما لم يتبق على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو سوى أقل من 200 يوم. ولم يبدأ التطعيم بلقاح كورونا في اليابان بعد.

من المختبر حيث يتم تطوير هذه الروبوتات
من المختبر حيث يتم تطوير هذه الروبوتات
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وقال تامورا إن استخدام أنظمة الروبوت في الفحص قد يسهم في الحفاظ على القوى العاملة في المجال الطبي، وكذلك زيادة الدقة في النتائج بشكل عام.

ونموذج الروبوت الذي عُرض اليوم يستخدم ذراعاً آلية يحركها البشر لأخذ العينات وإجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي. سي. آر) ويمكنه إجراء فحوص على ما يصل إلى ألفي عينة كل 16 ساعة.

في سياق آخر، قال سوجا إن حكومته تهدف إلى التصريح لأول لقاح للوقاية من كوفيد-19 وبدء التطعيم بحلول نهاية فبراير المقبل أي بعد شهور من اتخاذ هذه الخطوات في العديد من الدول الأخرى.

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