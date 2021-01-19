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إسرائيل: الفلسطينيون يتسلمون اليوم دفعة أولى من لقاح كورونا

Empty vials of the Sputnik V (Gam-COVID-Vac) vaccine are pictured at the San Martin hospital, in La Plata, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina January 18, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian
عبوات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي
لقاح كورونا

إسرائيل: الفلسطينيون يتسلمون اليوم دفعة أولى من لقاح كورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية أصدرت موافقة على استخدام اللقاح "سبوتنيك في" في الأراضي الفلسطينية

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العربية.نت – وكالات

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قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء شحنة أولى مكونة من 5000 وحدة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مندوباً عن السلطة الفلسطينية سيجلب الشحنة إلى الضفة الغربية عبر الأردن. وأوضح أن وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت استيرادها.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قد أصدرت موافقة على الاستخدام الاستثنائي للقاح "سبوتنيك في" في الأراضي الفلسطينية.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبّرت عن "مخاوف" بشأن "التوزيع غير العادل للقاحات كورونا في إسرائيل"، التي قامت بتطعيم أكثر من 20% من سكانها بينما لم تتلق الأراضي الفلسطينية أي لقاحات بعد، حسبما قال مسؤول أمس الاثنين.

وقال الدكتور جيرالد روكنشاوب، مدير مكتب الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، لوكالة "أسوشيتد برس": "أثرنا عدداً من مخاوف الصحة العامة والمساواة في التوزيع غير المتوازن للقاحات وعدم الوصول العادل إلى اللقاحات".

وأضاف: "أجرينا مناقشات مع الإسرائيليين على عدة مستويات، أيضاً من مستويات أرفع من منظمتنا، في محاولة لاستكشاف الخيار، وما إذا كان بإمكان إسرائيل تخصيص لقاحات" للفلسطينيين، موضحاً أن "الهدف الرئيسي" هم العاملون بالصحة على الخطوط الأمامية.

من جهتها، كانت السلطة الفلسطينية اتهمت إسرائيل "بالعنصرية" لعدم مشاركتها اللقاحات، لكنها لم تتقدم بطلب رسمي لإسرائيل في هذا السياق. كما كشفت أنها ستحاول الحصول على إمداداتها الخاصة من خلال برنامج منظمة الصحة العالمية واتفاقيات مع الشركات الخاصة.

يأتي هذا بينما تظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع استمرار فرض إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.

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وقد أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال 24 ساعة. وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 237 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 171757، تعافى منها 158073 بينما توفي 1879.

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